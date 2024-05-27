Хрущева (Шурыгина) Татьяна Семеновна
Место рождения
Дата рождения1805
Дата смерти10.10.1869
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Отец: Шурыгин Семен Иванов
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.11.1831
Отец ребёнка: Хрущев Николай Космин
Рождение ребёнка
14.01.1836
Дочь: (Хрущева) Фелицата Николаева
Отец ребёнка: Хрущев Николай Космин
Рождение ребёнка
29.06.1839
Дочь: Белканова (Хрущева) Агрипина Николаевна
Отец ребёнка: Хрущев Николай Космин
Рождение ребёнка
01.11.1841
Сын: Хрущев Кузьма (Косма) Николаевич
Отец ребёнка: Хрущев Николай Космин
Рождение ребёнка
17.06.1846
Дочь: (Хрущева) Ольга Николаевна
Отец ребёнка: Хрущев Николай Космин
Смерть
10.10.1869