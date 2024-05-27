Хрущева (Шурыгина) Татьяна Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хрущева (Шурыгина) Татьяна Семеновна

Место рождения

Усть-Караболка, Каслинский муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

1805

Дата смерти

10.10.1869

Пол

Женский

Добавил:

AB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: Шурыгин Семен Иванов

Мать: не указана

Усть-Караболка, Каслинский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хрущев Николай Космин

Рождение ребёнка
14.11.1831

Сын: Хрущев Платон Николаев

Отец ребёнка: Хрущев Николай Космин

Рождение ребёнка
14.01.1836

Дочь: (Хрущева) Фелицата Николаева

Отец ребёнка: Хрущев Николай Космин

Рождение ребёнка
29.06.1839

Дочь: Белканова (Хрущева) Агрипина Николаевна

Отец ребёнка: Хрущев Николай Космин

Рождение ребёнка
01.11.1841

Сын: Хрущев Кузьма (Косма) Николаевич

Отец ребёнка: Хрущев Николай Космин

Рождение ребёнка
17.06.1846

Дочь: (Хрущева) Ольга Николаевна

Отец ребёнка: Хрущев Николай Космин

Смерть
10.10.1869

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