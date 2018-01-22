Куликова Маргарита Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куликова Маргарита Сергеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.01.2018

Пол

Женский

Отец

1987 г.р.

Мать

1990 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ТН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.2018

Отец: Куликов Сергей

Мать: Куликова Анастасия Андреевна

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