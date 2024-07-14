Николайчук Василий Кондратьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1810
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1844
Сын: Николайчук Феофан Васильевич
Мать ребёнка: Николайчук Евдокия Яковлевна
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Николайчук Мелания Васильевна
Мать ребёнка: Николайчук Евдокия Яковлевна
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Николайчук Анастасия Васильевна
Мать ребёнка: Николайчук Евдокия Яковлевна
Рождение ребёнка
1861
Дочь: Николайчук Елизавета Васильевна
Мать ребёнка: Николайчук Евдокия Яковлевна
Рождение ребёнка
1864
Сын: Николайчук Петр Васильевич
Мать ребёнка: Николайчук Евдокия Яковлевна
Место жительства
1866
Смерть
Неизвестно