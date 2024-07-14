Николайчук Евдокия Яковлевна 1833 — найти родственников по фамилии на Familio
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Николайчук Евдокия Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1833

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Николайчук Василий Кондратьевич

Рождение ребёнка
1844

Сын: Николайчук Феофан Васильевич

Отец ребёнка: Николайчук Василий Кондратьевич

Сокольча, Житомирська область
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Николайчук Мелания Васильевна

Отец ребёнка: Николайчук Василий Кондратьевич

Сокольча, Житомирська область
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Николайчук Анастасия Васильевна

Отец ребёнка: Николайчук Василий Кондратьевич

Сокольча, Житомирська область
Рождение ребёнка
1861

Дочь: Николайчук Елизавета Васильевна

Отец ребёнка: Николайчук Василий Кондратьевич

Сокольча, Житомирська область
Рождение ребёнка
1864

Сын: Николайчук Петр Васильевич

Отец ребёнка: Николайчук Василий Кондратьевич

Сокольча, Житомирська область
Место жительства
1866
Сокольча, Житомирська область
Смерть
Неизвестно

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