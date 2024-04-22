Матынцева (Махнева) Марфа Никифоровна
Место рождения
Дата рождения1882
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Отец: Махнев Никифор Леонтьевич
Рождение ребёнка
25.02.1902
Сын: Махнев Александр
вне брака
Бракосочетание
31.08.1907
Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1907 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3352]
Смерть
Неизвестно