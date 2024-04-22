Матынцева (Махнева) Марфа Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матынцева (Махнева) Марфа Никифоровна

Место рождения

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: Махнев Никифор Леонтьевич

Мать: не указана

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
25.02.1902

Сын: Махнев Александр

Отец ребёнка: не указан

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
вне брака
Бракосочетание
31.08.1907

Муж: Матынцев Дмитрий Елизарович

Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1907 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3352]
Смерть
Неизвестно
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