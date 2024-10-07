Шилов Андрей Агафонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.08.1799 ст.
Дата смерти26.08.1882 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
17.08.1799 ст.
Отец: Шилов Агафон Алексеевич
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Стуковская, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
18.07.1831 ст.
Сын: Шилов Илья Андреевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
26.08.1882 ст.