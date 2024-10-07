Шилов Андрей Агафонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шилов Андрей Агафонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.08.1799 ст.

Дата смерти

26.08.1882 ст.

Пол

Мужской

Отец

Около 1756 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1799 ст.

Отец: Шилов Агафон Алексеевич

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Стуковская, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
18.07.1831 ст.

Сын: Шилов Илья Андреевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
26.08.1882 ст.

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