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Мерзликина Прасковья Назаровна

Место рождения

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1815 г.р.

Мать

1816 г.р.

Дети

Не указаны

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Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: Мерзликин Назар Павлович

Мать: Мерзликина Мария Ивановна

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение: запись о рождении №59, метрическая книга за 1854 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Крещение
Неизвестно
Восприемниками при крещении были Трофим Матвеев Быковский и Прасковья Павлова Летуновская
Смерть
Неизвестно
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