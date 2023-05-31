Рыбакова (Либик) Мария Филимоновна
Место рождения
Дата рождения26.01.1892 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1892 ст.
Отец: Либик Филимон Филиппович
Мать: Либик Наталья Денисовна
Бракосочетание
27.01.1913 ст.
Язно, Невельский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
20.12.1914 ст.
Дочь: Рыбакова Анастасия Ивановна
Отец ребёнка: Рыбаков Иван Иванович
Борисово, Чайкинская волость, Себежский уезд
Смерть
Неизвестно