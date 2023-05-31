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Рыбакова (Либик) Мария Филимоновна

Место рождения

Авинищи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

26.01.1892 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1892 ст.

Отец: Либик Филимон Филиппович

Мать: Либик Наталья Денисовна

Авинищи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
27.01.1913 ст.

Муж: Рыбаков Иван Иванович

Язно, Невельский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
20.12.1914 ст.

Дочь: Рыбакова Анастасия Ивановна

Отец ребёнка: Рыбаков Иван Иванович

Борисово, Чайкинская волость, Себежский уезд
Смерть
Неизвестно

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