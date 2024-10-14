Анастасия Григорьевна
Место рождения
Дата рождения1718
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1718
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Андрей
Рождение ребёнка
1744
Сын: Филипп Андреевич
Отец ребёнка: Андрей
Рождение ребёнка
1746
Сын: Михаил Андреевич
Отец ребёнка: Андрей
Рождение ребёнка
1753
Дочь: Анна Андреевна
Отец ребёнка: Андрей
Рождение ребёнка
1755
Дочь: Ксения Андреевна
Отец ребёнка: Андрей
Рождение ребёнка
1759
Дочь: Наталья Андреевна
Отец ребёнка: Андрей
Смерть
Неизвестно