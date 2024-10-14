Анастасия Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анастасия Григорьевна

Место рождения

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1718

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1718

Отец: не указан

Мать: не указана

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Андрей

Рождение ребёнка
1744

Сын: Филипп Андреевич

Отец ребёнка: Андрей

Рождение ребёнка
1746

Сын: Михаил Андреевич

Отец ребёнка: Андрей

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1753

Дочь: Анна Андреевна

Отец ребёнка: Андрей

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1755

Дочь: Ксения Андреевна

Отец ребёнка: Андрей

Рождение ребёнка
1759

Дочь: Наталья Андреевна

Отец ребёнка: Андрей

Смерть
Неизвестно

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