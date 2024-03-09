Мокрозубов Николай Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мокрозубов Николай Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1980

Пол

Мужской

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1980

Отец: Мокрозубов Иван Васильевич

Мать: Мокрозубова Надежда Александровна

Рождение ребёнка
19.11.2004

Дочь: Бондарева Виктория Николаевна

Мать ребёнка: Мокрозубова Мария Сергеевна

Рождение ребёнка
2007

Сын: Мокрозубов Денис Николаевич

Мать ребёнка: Мокрозубова Мария Сергеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мокрозубов Данил Николаевич

Мать ребёнка: Мокрозубова Мария Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мокрозубова Мария Сергеевна

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