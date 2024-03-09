Мокрозубов Николай Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1980
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1980
Рождение ребёнка
19.11.2004
Дочь: Бондарева Виктория Николаевна
Мать ребёнка: Мокрозубова Мария Сергеевна
Рождение ребёнка
2007
Сын: Мокрозубов Денис Николаевич
Мать ребёнка: Мокрозубова Мария Сергеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мокрозубов Данил Николаевич
Мать ребёнка: Мокрозубова Мария Сергеевна
Бракосочетание
Неизвестно