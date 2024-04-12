Мужева (Кошелева) (Кошелева) Евдокия Никитина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мужева (Кошелева) (Кошелева) Евдокия Никитина

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Место рождения

Баженовское, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1784

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1784

Отец: Кошелев Никита

Мать: не указана

Баженовское, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
?.02.1804

Муж: Мужев Алексей Миронов

Рождение ребёнка
Около 1806

Дочь: Намятова Екатерина Алексиева

Отец ребёнка: Мужев Алексей Миронов

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
19.10.1811

Сын: Мужев Иоанн Алексиев

Отец ребёнка: Мужев Алексей Миронов

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
01.11.1812

Дочь: Занина Варвара Алексиева

Отец ребёнка: Мужев Алексей Миронов

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
01.01.1814

Дочь: Анисия Алексеева

Отец ребёнка: Мужев Алексей Миронов

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
08.08.1815

Сын: Мужев Максим Алексиев

Отец ребёнка: Мужев Алексей Миронов

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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