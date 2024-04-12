Мужев Алексей Миронов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1784
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1784
Отец: Мужев Мирон
Бракосочетание
?.02.1804
Рождение ребёнка
Около 1806
Дочь: Намятова Екатерина Алексиева
Мать ребёнка: Мужева (кошелева) Евдокия Никитина
Рождение ребёнка
19.10.1811
Сын: Мужев Иоанн Алексиев
Мать ребёнка: Мужева (кошелева) Евдокия Никитина
Рождение ребёнка
01.11.1812
Дочь: Занина Варвара Алексиева
Мать ребёнка: Мужева (кошелева) Евдокия Никитина
Рождение ребёнка
01.01.1814
Дочь: Анисия Алексеева
Мать ребёнка: Мужева (кошелева) Евдокия Никитина
Рождение ребёнка
08.08.1815
Мать ребёнка: Мужева (кошелева) Евдокия Никитина
Смерть
Неизвестно