Мужев Алексей Миронов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМужев Алексей Миронов

Мужев Алексей Миронов

avatar

Место рождения

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1784

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1784

Отец: Мужев Мирон

Мать: не указана

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
?.02.1804

Жена: Мужева (кошелева) Евдокия Никитина

Рождение ребёнка
Около 1806

Дочь: Намятова Екатерина Алексиева

Мать ребёнка: Мужева (кошелева) Евдокия Никитина

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
19.10.1811

Сын: Мужев Иоанн Алексиев

Мать ребёнка: Мужева (кошелева) Евдокия Никитина

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
01.11.1812

Дочь: Занина Варвара Алексиева

Мать ребёнка: Мужева (кошелева) Евдокия Никитина

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
01.01.1814

Дочь: Анисия Алексеева

Мать ребёнка: Мужева (кошелева) Евдокия Никитина

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
08.08.1815

Сын: Мужев Максим Алексиев

Мать ребёнка: Мужева (кошелева) Евдокия Никитина

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close