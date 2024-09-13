Феофилов-Григорьев (Яковлев) Павел Иосифович-Осипович
Место рождения
Дата рождения06.11.1796 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1796 ст.
Бракосочетание
1815 ст.
Рождение ребёнка
28.12.1817 ст.
Дочь: Яковлева-Феофилова-Григорьева (Осипова) Татьяна Павловна
Мать ребёнка: (Иванова) Ксения Ивановна
Рождение ребёнка
17.07.1821 ст.
Дочь: Яковлева-Феофилова-Григорьева (Осипова) Христиния Павловна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
22.10.1822 ст.
Дочь: Яковлева-Феофилова-Григорьева (Иосифова-Осипова) Неонила Павловна
Мать ребёнка: (Иванова) Ксения Ивановна
Рождение ребёнка
25.03.1825 ст.
Сын: Яковлев-Феофилов-Григорьев (Иосифов-Осипов) Маркел Павлович
Мать ребёнка: (Иванова) Ксения Ивановна
Смерть
Неизвестно