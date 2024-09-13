Феофилов-Григорьев (Яковлев) Павел Иосифович-Осипович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Феофилов-Григорьев (Яковлев) Павел Иосифович-Осипович

Место рождения

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

06.11.1796 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1796 ст.

Отец: Григорьев (Феофилов) Иосиф(Осип) Яковлевич

Мать: (Аврамова) Евдокия Аврамовна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
1815 ст.

Жена: (Иванова) Ксения Ивановна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
28.12.1817 ст.

Дочь: Яковлева-Феофилова-Григорьева (Осипова) Татьяна Павловна

Мать ребёнка: (Иванова) Ксения Ивановна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
17.07.1821 ст.

Дочь: Яковлева-Феофилова-Григорьева (Осипова) Христиния Павловна

Мать ребёнка: не указана

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
22.10.1822 ст.

Дочь: Яковлева-Феофилова-Григорьева (Иосифова-Осипова) Неонила Павловна

Мать ребёнка: (Иванова) Ксения Ивановна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
25.03.1825 ст.

Сын: Яковлев-Феофилов-Григорьев (Иосифов-Осипов) Маркел Павлович

Мать ребёнка: (Иванова) Ксения Ивановна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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