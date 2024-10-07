Демина Татьяна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Демина Татьяна Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1912

Дата смерти

После 01.07.1951

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1915 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Демин Иван Иванович

Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
20.03.1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Демин Иван Иванович

Рождение ребёнка
28.09.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Демин Иван Иванович

Смерть
После 01.07.1951

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