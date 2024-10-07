Демина Татьяна Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1912
Дата смертиПосле 01.07.1951
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Демин Иван Иванович
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
20.03.1942
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Демин Иван Иванович
Рождение ребёнка
28.09.1946
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Демин Иван Иванович
Смерть
После 01.07.1951