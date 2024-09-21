Тараканчикова (Овчинникова) Наталия Наталья Архипова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тараканчикова (Овчинникова) Наталия Наталья Архипова

Место рождения

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

12.08.1887 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КШ
Участники
Место
Комментарий
Крещение
11.08.1887 ст.
Мещеряковка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Пётр Прокопьев Пчелин - запасной рядовой Васса Прокопьева Овчинникова
Рождение
12.08.1887 ст.

Отец: Овчинников Архип Прокопьев

Мать: Казорина Пелагея Савельева

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
08.11.1904 ст.

Муж: Тараканчиков Иаков Яков Евдокимов

Мещеряковка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
По жениху Евстигней Ионов Егоркин Иоанн Никитин Тараканчиков По невесте Евдоким Кирьяков Тараканчиков- запасной рядовой Иоанн Петров Тараканчиков
Рождение ребёнка
29.04.1906 ст.

Дочь: Тараканчикова Пелагея Яковлева

Отец ребёнка: Тараканчиков Иаков Яков Евдокимов

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
12.01.1908 ст.

Дочь: Тараканчикова Татьяна Яковлева

Отец ребёнка: Тараканчиков Иаков Яков Евдокимов

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
19.01.1910 ст.

Дочь: Тараканчикова Мария Яковлева

Отец ребёнка: Тараканчиков Иаков Яков Евдокимов

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
02.12.1911 ст.

Дочь: Тараканчикова Анастасия Яковлева

Отец ребёнка: Тараканчиков Иаков Яков Евдокимов

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
26.03.1915 ст.

Дочь: Тараканчикова Феодора Яковлева

Отец ребёнка: Тараканчиков Иаков Яков Евдокимов

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
Неизвестно
Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область

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