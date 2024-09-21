Тараканчикова (Овчинникова) Наталия Наталья Архипова
Место рождения
Дата рождения12.08.1887 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Крещение
11.08.1887 ст.
Пётр Прокопьев Пчелин - запасной рядовой Васса Прокопьева Овчинникова
Рождение
12.08.1887 ст.
Бракосочетание
08.11.1904 ст.
По жениху Евстигней Ионов Егоркин Иоанн Никитин Тараканчиков По невесте Евдоким Кирьяков Тараканчиков- запасной рядовой Иоанн Петров Тараканчиков
Рождение ребёнка
29.04.1906 ст.
Дочь: Тараканчикова Пелагея Яковлева
Отец ребёнка: Тараканчиков Иаков Яков Евдокимов
Рождение ребёнка
12.01.1908 ст.
Дочь: Тараканчикова Татьяна Яковлева
Отец ребёнка: Тараканчиков Иаков Яков Евдокимов
Рождение ребёнка
19.01.1910 ст.
Дочь: Тараканчикова Мария Яковлева
Отец ребёнка: Тараканчиков Иаков Яков Евдокимов
Рождение ребёнка
02.12.1911 ст.
Дочь: Тараканчикова Анастасия Яковлева
Отец ребёнка: Тараканчиков Иаков Яков Евдокимов
Рождение ребёнка
26.03.1915 ст.
Дочь: Тараканчикова Феодора Яковлева
Отец ребёнка: Тараканчиков Иаков Яков Евдокимов
Смерть
Неизвестно