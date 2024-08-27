Мотрич Макар ст. Гаврилович
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.01.1802 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
20.01.1802 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
22.05.1822 ст.
У Евдокии с Макаром родились дети: -Параскева 28.10.1823, брак в янв.1844 с Гавриилом Нестеровичем Нестерук или Паламарчук; -Мария 12.04.1826, брак 27.05.1845 с Андреем Вакуловичем Дидык; -Агафия (Мок... Показать все
Рождение ребёнка
28.10.1823 ст.
Рождение ребёнка
12.04.1826 ст.
Дочь: Дидык (Мотрич) Мария Макаровна ст.
Мать ребёнка: Мотрич (Майборода) Евдокия Тимофевна
Рождение ребёнка
11.03.1829 ст.
Дочь: Затишная (Мотрич) Агафия (Мокрина) Макаровна ст.
Мать ребёнка: Мотрич (Майборода) Евдокия Тимофевна
Рождение ребёнка
03.02.1836 ст.
Сын: Мотрич Иван Макарович ст.
Мать ребёнка: Мотрич (Майборода) Евдокия Тимофевна
Рождение ребёнка
17.09.1838 ст.
Дочь: Тонковид (Мотрич) Софья Макаровна ст.
Мать ребёнка: Мотрич (Майборода) Евдокия Тимофевна
Рождение ребёнка
10.07.1841 ст.
Сын: Мотрич Антоний Макарович ст.
Мать ребёнка: Мотрич (Майборода) Евдокия Тимофевна
Смерть
Неизвестно