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Мотрич Макар ст. Гаврилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.01.1802 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1802 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
22.05.1822 ст.

Жена: Мотрич (Майборода) Евдокия Тимофевна

У Евдокии с Макаром родились дети: -Параскева 28.10.1823, брак в янв.1844 с Гавриилом Нестеровичем Нестерук или Паламарчук; -Мария 12.04.1826, брак 27.05.1845 с Андреем Вакуловичем Дидык; -Агафия (Мок... Показать все
Рождение ребёнка
28.10.1823 ст.

Дочь: Нестерук Паламарчук (Мотрич) Параскева Макаровна ст.

Мать ребёнка: Мотрич (Майборода) Евдокия Тимофевна

Рождение ребёнка
12.04.1826 ст.

Дочь: Дидык (Мотрич) Мария Макаровна ст.

Мать ребёнка: Мотрич (Майборода) Евдокия Тимофевна

Горошков, Київська область
Рождение ребёнка
11.03.1829 ст.

Дочь: Затишная (Мотрич) Агафия (Мокрина) Макаровна ст.

Мать ребёнка: Мотрич (Майборода) Евдокия Тимофевна

Горошков, Київська область
Рождение ребёнка
03.02.1836 ст.

Сын: Мотрич Иван Макарович ст.

Мать ребёнка: Мотрич (Майборода) Евдокия Тимофевна

Горошков, Київська область
Рождение ребёнка
17.09.1838 ст.

Дочь: Тонковид (Мотрич) Софья Макаровна ст.

Мать ребёнка: Мотрич (Майборода) Евдокия Тимофевна

Горошков, Київська область
Рождение ребёнка
10.07.1841 ст.

Сын: Мотрич Антоний Макарович ст.

Мать ребёнка: Мотрич (Майборода) Евдокия Тимофевна

Горошков, Київська область
Смерть
Неизвестно

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