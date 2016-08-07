Кунцевич Няша Камоедовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кунцевич Няша Камоедовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.08.2016

Пол

Женский

Добавил:

ГО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.2016

Отец: Островский Геннадий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Маркиз Микаэло Второй

Отец ребёнка: Неизвестный Королевская кровь

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кунцевич Борис Первый

Отец ребёнка: Неизвестный Королевская кровь

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кунцевич Микаело Первый

Отец ребёнка: Неизвестный Королевская кровь

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Неизвестный (не королевская кровь)

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Неизвестный (не королевская кровь)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бастард (не королевская кровь)

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бастард (не королевская кровь)

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бастард (не королевская кровь)

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бастард (не королевская кровь)

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бастард (не королевская кровь)

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бастард (не королевская кровь)

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бастард (не королевская кровь)

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бастард (не королевская кровь)

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бастард (не королевская кровь)

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бастард (не королевская кровь)

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бастард (не королевская кровь)

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бастард (не королевская кровь)

Отец ребёнка: не указан

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