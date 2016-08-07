Кунцевич Няша Камоедовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.08.2016
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.2016
Отец: Островский Геннадий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Неизвестный Королевская кровь
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Неизвестный Королевская кровь
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Неизвестный Королевская кровь
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно