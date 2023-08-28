Попадьин Егор Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1911
Дата смерти06.05.1943
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911
Отец: Попадьин Василий Егорович?
Бракосочетание
01.07.1933
Рождение ребёнка
11.05.1937
Дочь: Боброва Нина Егоровна
Мать ребёнка: Попадьина Надежда Романовна
Рождение ребёнка
05.10.1941
Сын: Попадьин Николай Егорович
Мать ребёнка: Попадьина Надежда Романовна
Пустынь, Косихинский район, Алтайский край
Смерть
06.05.1943