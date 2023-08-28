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Попадьин Егор Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1911

Дата смерти

06.05.1943

Пол

Мужской

Добавил:

ЕИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911

Отец: Попадьин Василий Егорович?

Мать: не указана

Бракосочетание
01.07.1933

Жена: Попадьина Надежда Романовна

Рождение ребёнка
11.05.1937

Дочь: Боброва Нина Егоровна

Мать ребёнка: Попадьина Надежда Романовна

Рождение ребёнка
05.10.1941

Сын: Попадьин Николай Егорович

Мать ребёнка: Попадьина Надежда Романовна

Пустынь, Косихинский район, Алтайский край
Смерть
06.05.1943
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