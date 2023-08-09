Пауткина Фёкла Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пауткина Фёкла Никитична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1836

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1856

Дочь: Шипицына Прасковья Степановна

Отец ребёнка: Пауткин Степан Тимофеевич

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1858

Дочь: Пауткина Евдокия Степановна

Отец ребёнка: Пауткин Степан Тимофеевич

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1860

Сын: Пауткин Андрей Степанович

Отец ребёнка: Пауткин Степан Тимофеевич

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1865

Дочь: Шипицына Дарья Степановна

Отец ребёнка: Пауткин Степан Тимофеевич

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1867

Сын: Пауткин Антон Степанович

Отец ребёнка: Пауткин Степан Тимофеевич

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1868

Сын: Пауткин Михаил Степанович

Отец ребёнка: Пауткин Степан Тимофеевич

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1871

Сын: Пауткин Митрофан Степанович

Отец ребёнка: Пауткин Степан Тимофеевич

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1873

Сын: Пауткин Василий Степанович

Отец ребёнка: Пауткин Степан Тимофеевич

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1876

Дочь: Пауткина Наталья Степановна

Отец ребёнка: Пауткин Степан Тимофеевич

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пауткин Степан Тимофеевич

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