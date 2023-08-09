Пауткина Фёкла Никитична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1836
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
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Рождение ребёнка
1856
Дочь: Шипицына Прасковья Степановна
Отец ребёнка: Пауткин Степан Тимофеевич
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Пауткина Евдокия Степановна
Отец ребёнка: Пауткин Степан Тимофеевич
Рождение ребёнка
1860
Сын: Пауткин Андрей Степанович
Отец ребёнка: Пауткин Степан Тимофеевич
Рождение ребёнка
1865
Дочь: Шипицына Дарья Степановна
Отец ребёнка: Пауткин Степан Тимофеевич
Рождение ребёнка
1867
Отец ребёнка: Пауткин Степан Тимофеевич
Рождение ребёнка
1868
Сын: Пауткин Михаил Степанович
Отец ребёнка: Пауткин Степан Тимофеевич
Рождение ребёнка
1871
Сын: Пауткин Митрофан Степанович
Отец ребёнка: Пауткин Степан Тимофеевич
Рождение ребёнка
1873
Сын: Пауткин Василий Степанович
Отец ребёнка: Пауткин Степан Тимофеевич
Рождение ребёнка
1876
Дочь: Пауткина Наталья Степановна
Отец ребёнка: Пауткин Степан Тимофеевич
Бракосочетание
Неизвестно