Майкамал — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Майкамал

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1904

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мубаракша Гарафетдинович

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мубаракша Гарафетдинович

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
Неизвестно
Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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