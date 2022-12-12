Майкамал
Место рожденияНе указано
Дата рождения1904
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1930
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мубаракша Гарафетдинович
Рождение ребёнка
1933
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мубаракша Гарафетдинович
Место жительства
Неизвестно