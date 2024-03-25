Бакланова (--) Анна Борисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бакланова (--) Анна Борисовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бакланов Алексей Ильич

Рождение ребёнка
09.05.1873

Дочь: Бакланова Клавдия Алексеевна

Отец ребёнка: Бакланов Алексей Ильич

Филиппово, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно

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