Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Сергей
Сергей
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Дата смерти
15.03.1986
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
(Климовская) Людмила Викторовна
1924 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АХ
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать:
Людмила Викторовна
Смерть
15.03.1986
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия