Захарова (Рыжкова) Евдокия Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1832
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.03.1853 ст.
Дочь: Матрона Ивановна
Отец ребёнка: Захаров Иван Ильич
Рождение ребёнка
?.01.1855
Отец ребёнка: Захаров Иван Ильич
Рождение ребёнка
20.02.1863 ст.
Дочь: Мария Ивановна
Отец ребёнка: Захаров Иван Ильич
Рождение ребёнка
19.11.1864 ст.
Отец ребёнка: Захаров Иван Ильич
Рождение ребёнка
24.12.1865
Отец ребёнка: Захаров Иван Ильич
Рождение ребёнка
05.03.1867 ст.
Отец ребёнка: Захаров Иван Ильич
Рождение ребёнка
14.01.1874 ст.
Дочь: Мария Ивановна
Отец ребёнка: Захаров Иван Ильич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Захаров Иван Ильич
Смерть
Неизвестно