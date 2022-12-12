Захарова (Рыжкова) Евдокия Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Захарова (Рыжкова) Евдокия Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.03.1853 ст.

Дочь: Матрона Ивановна

Отец ребёнка: Захаров Иван Ильич

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
?.01.1855

Сын: Захаров Стефан Иванович

Отец ребёнка: Захаров Иван Ильич

Рождение ребёнка
20.02.1863 ст.

Дочь: Мария Ивановна

Отец ребёнка: Захаров Иван Ильич

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
19.11.1864 ст.

Сын: Захаров Михаил Иванович

Отец ребёнка: Захаров Иван Ильич

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
24.12.1865

Сын: Захаров Фёдор Иванович

Отец ребёнка: Захаров Иван Ильич

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
05.03.1867 ст.

Сын: Захаров Алексей Иванович

Отец ребёнка: Захаров Иван Ильич

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
14.01.1874 ст.

Дочь: Мария Ивановна

Отец ребёнка: Захаров Иван Ильич

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Захаров Иван Ильич

Смерть
Неизвестно
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