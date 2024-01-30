Титова Анна Каллистратовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Титова Анна Каллистратовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЭК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1880

Сын: Титов Аким Иларионович

Отец ребёнка: Титов Иларион Дмитриевич

Тиглява, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1887

Дочь: Титова Параскева Иларионовна

Отец ребёнка: Титов Иларион Дмитриевич

Тиглява, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1890

Дочь: Титова Наталия Иларионовна

Отец ребёнка: Титов Иларион Дмитриевич

Тиглява, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1897

Дочь: Титова Евдокия Иларионовна

Отец ребёнка: Титов Иларион Дмитриевич

Тиглява, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Титов Иларион Дмитриевич

Смерть
Неизвестно
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