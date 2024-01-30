Титова Анна Каллистратовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1860
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1880
Отец ребёнка: Титов Иларион Дмитриевич
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Титова Параскева Иларионовна
Отец ребёнка: Титов Иларион Дмитриевич
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Титова Наталия Иларионовна
Отец ребёнка: Титов Иларион Дмитриевич
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Титова Евдокия Иларионовна
Отец ребёнка: Титов Иларион Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно