Савастьянова Татьяна Ефимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1803
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1827
Сын: Савастьянов Михаил Иоанникиевич
Отец ребёнка: Савастьянов Иоанникий Козмич
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Фекла Иоанникиевна
Отец ребёнка: Савастьянов Иоанникий Козмич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно