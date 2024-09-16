Гнусарев Ларион (Илларион) Абрамович
Место рождения
Дата рождения1831
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Отец: Абрам Михайлович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Капитолина Ивановна
Рождение ребёнка
1860
Дочь: Любовь Ларионовна (Илларионовна)
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1861
Сын: Александр Ларионович (Илларионович)
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1865
Сын: Иван Ларионович (Илларионович)
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1866
Сын: Иван Ларионович (Илларионович)
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно