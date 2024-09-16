Гнусарев Ларион (Илларион) Абрамович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гнусарев Ларион (Илларион) Абрамович

Место рождения

Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: Абрам Михайлович

Мать: не указана

Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Капитолина Ивановна

Рождение ребёнка
1860

Дочь: Любовь Ларионовна (Илларионовна)

Мать ребёнка: не указана

Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1861

Сын: Александр Ларионович (Илларионович)

Мать ребёнка: не указана

Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1865

Сын: Иван Ларионович (Илларионович)

Мать ребёнка: не указана

Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1866

Сын: Иван Ларионович (Илларионович)

Мать ребёнка: не указана

Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно

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