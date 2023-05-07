Федоркин Станислаа Георгиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федоркин Станислаа Георгиевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.04.1958

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.04.1958

Отец: Федоркин Георгий Григорьевич

Мать: Федоркина Лидия Георгиевна

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