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Федоркин Станислаа Георгиевич
Федоркин Станислаа Георгиевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
29.04.1958
Пол
Мужской
Отец
Федоркин Георгий Григорьевич
Мать
Федоркина Лидия Георгиевна
Дети
Не указаны
Добавил:
НС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.04.1958
Отец:
Федоркин Георгий Григорьевич
Мать:
Федоркина Лидия Георгиевна
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