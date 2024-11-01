Кравец Марк Фомович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1744
Дата смертиОколо 1806
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1744
Отец: Кравец Фома
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1772
Дочь: Линник (Кравец) Наталья Марковна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1775
Сын: Марченко (Кравец) Андрей Маркович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1778
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1783
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1785
Дочь: Кравец Татьяна Марковна
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
1795
Погребище, Вінницька область
Портной
Смерть
Около 1806