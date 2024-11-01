Кравец Марк Фомович Около 1744 — найти родственников по фамилии на Familio
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Кравец Марк Фомович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1744

Дата смерти

Около 1806

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1744

Отец: Кравец Фома

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1772

Дочь: Линник (Кравец) Наталья Марковна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1775

Сын: Марченко (Кравец) Андрей Маркович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1778

Сын: Кравец Иосиф Маркович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1783

Сын: Кравец Федор Маркович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1785

Дочь: Кравец Татьяна Марковна

Мать ребёнка: не указана

Работа или профессия
1795
Погребище, Вінницька область
Портной
Смерть
Около 1806

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