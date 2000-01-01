Овчинников Ардалион Стефанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Овчинников Ардалион Стефанович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1877

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1877

Отец: Овчинников Стефан Иванович

Мать: Овчинникова Серафима Алексеевна

Рождение ребёнка
Около 1904

Дочь: Валентина Ардалионовна

Мать ребёнка: Овчинникова Вера Петровна

Рождение ребёнка
Около 1905

Дочь: Ольга Ардалионовна

Мать ребёнка: Овчинникова Вера Петровна

Рождение ребёнка
Около 1907

Дочь: София Ардалионовна

Мать ребёнка: Овчинникова Вера Петровна

Рождение ребёнка
Около 1909

Дочь: Елена Ардалионовна

Мать ребёнка: Овчинникова Вера Петровна

Рождение ребёнка
Около 1911

Дочь: Нина Ардалионовна

Мать ребёнка: Овчинникова Вера Петровна

Работа или профессия
Неизвестно
Священник с. Суна Нолин. у. 1912, г. Яранск 1950
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