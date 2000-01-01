Овчинников Ардалион Стефанович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1877
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1877
Рождение ребёнка
Около 1904
Дочь: Валентина Ардалионовна
Мать ребёнка: Овчинникова Вера Петровна
Рождение ребёнка
Около 1905
Дочь: Ольга Ардалионовна
Мать ребёнка: Овчинникова Вера Петровна
Рождение ребёнка
Около 1907
Дочь: София Ардалионовна
Мать ребёнка: Овчинникова Вера Петровна
Рождение ребёнка
Около 1909
Дочь: Елена Ардалионовна
Мать ребёнка: Овчинникова Вера Петровна
Рождение ребёнка
Около 1911
Дочь: Нина Ардалионовна
Мать ребёнка: Овчинникова Вера Петровна
Работа или профессия
Неизвестно
Священник с. Суна Нолин. у. 1912, г. Яранск 1950