Корниенко Дарья Федорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корниенко Дарья Федорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1874 г.р.

Дети

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Корниенко Сергей Матвеев

Рождение ребёнка
06.01.1899

Сын: Корниенко Иван Сергеев

Отец ребёнка: Корниенко Сергей Матвеев

Рождение ребёнка
07.10.1901

Дочь: (Корниенко) Пелагея Сергеева

Отец ребёнка: Корниенко Сергей Матвеев

Смерть
Неизвестно

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