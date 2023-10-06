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Киселев Ефим Феодотов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Киселев Федот

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Священник
Рождение ребёнка
22.01.1903

Сын: Киселев Климентий Ефимович

Мать ребёнка: Киселева Елена Иванова

Шиловичи, Духовщинский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
26.10.1913

Дочь: Киселева Мария Ефимовна

Мать ребёнка: Киселева Елена Иванова

Сельцо, Шиловичская волость, Духовщинский уезд
Рождение ребёнка
26.10.1913

Дочь: Киселева Параскева Ефимовна

Мать ребёнка: Киселева Елена Иванова

Сельцо, Шиловичская волость, Духовщинский уезд
Смерть
Неизвестно
Пречистое, Духовщинский муниципальный район, Смоленская область

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