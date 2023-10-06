Киселев Ефим Феодотов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Киселев Федот
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Священник
Рождение ребёнка
22.01.1903
Сын: Киселев Климентий Ефимович
Мать ребёнка: Киселева Елена Иванова
Шиловичи, Духовщинский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
26.10.1913
Дочь: Киселева Мария Ефимовна
Мать ребёнка: Киселева Елена Иванова
Рождение ребёнка
26.10.1913
Дочь: Киселева Параскева Ефимовна
Мать ребёнка: Киселева Елена Иванова
Смерть
Неизвестно
Пречистое, Духовщинский муниципальный район, Смоленская область