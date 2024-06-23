Демушкин Никита Алексеевич
Место рождения
Дата рождения1809
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.04.1834
Дочь: Демушкина Ирина Никитична
Мать ребёнка: Демушкина Мария Максимовна
11 18 4 1834 дочь Ирина Тшлыково крестьянин (Демушкин) Никита Алексеевич Мария Максимовна Тшлыково крестьянин (Конов) Иван Кононович Тшлыково крестьянка (Аптекарева) Агриппина Федоровна Иван Игнато... Показать все
Рождение ребёнка
1838
Мать ребёнка: Демушкина Мария Максимовна
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Демушкина Феодосия Никитична
Мать ребёнка: Демушкина Мария Максимовна
Рождение ребёнка
1845
Мать ребёнка: Демушкина Мария Максимовна
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Слесарева (Демушкина) Васса Никитична
Мать ребёнка: Демушкина Мария Максимовна
Смерть
Неизвестно