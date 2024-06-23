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Демушкин Никита Алексеевич

Место рождения

Тшлыково, Чернский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: Демушкин Алексей Васильевич

Мать: Демушкина Елена Кондратьевна

Тшлыково, Чернский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Демушкина Мария Максимовна

Тшлыково, Чернский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
18.04.1834

Дочь: Демушкина Ирина Никитична

Мать ребёнка: Демушкина Мария Максимовна

Тшлыково, Чернский муниципальный район, Тульская область
11 18 4 1834 дочь Ирина Тшлыково крестьянин (Демушкин) Никита Алексеевич Мария Максимовна Тшлыково крестьянин (Конов) Иван Кононович Тшлыково крестьянка (Аптекарева) Агриппина Федоровна Иван Игнато... Показать все
Рождение ребёнка
1838

Сын: Демушкин Марк Никитич

Мать ребёнка: Демушкина Мария Максимовна

Тшлыково, Чернский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1842

Дочь: Демушкина Феодосия Никитична

Мать ребёнка: Демушкина Мария Максимовна

Тшлыково, Чернский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1845

Сын: Демушкин Петр Никитич

Мать ребёнка: Демушкина Мария Максимовна

Тшлыково, Чернский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Слесарева (Демушкина) Васса Никитична

Мать ребёнка: Демушкина Мария Максимовна

Тшлыково, Чернский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно

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