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Демушкина Мария Максимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Демушкин Никита Алексеевич

Тшлыково, Чернский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
18.04.1834

Дочь: Демушкина Ирина Никитична

Отец ребёнка: Демушкин Никита Алексеевич

Тшлыково, Чернский муниципальный район, Тульская область
11 18 4 1834 дочь Ирина Тшлыково крестьянин (Демушкин) Никита Алексеевич Мария Максимовна Тшлыково крестьянин (Конов) Иван Кононович Тшлыково крестьянка (Аптекарева) Агриппина Федоровна Иван Игнато... Показать все
Рождение ребёнка
1838

Сын: Демушкин Марк Никитич

Отец ребёнка: Демушкин Никита Алексеевич

Тшлыково, Чернский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1842

Дочь: Демушкина Феодосия Никитична

Отец ребёнка: Демушкин Никита Алексеевич

Тшлыково, Чернский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1845

Сын: Демушкин Петр Никитич

Отец ребёнка: Демушкин Никита Алексеевич

Тшлыково, Чернский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Слесарева (Демушкина) Васса Никитична

Отец ребёнка: Демушкин Никита Алексеевич

Тшлыково, Чернский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно

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