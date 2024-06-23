Демушкина Мария Максимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1814
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.04.1834
Дочь: Демушкина Ирина Никитична
Отец ребёнка: Демушкин Никита Алексеевич
11 18 4 1834 дочь Ирина Тшлыково крестьянин (Демушкин) Никита Алексеевич Мария Максимовна Тшлыково крестьянин (Конов) Иван Кононович Тшлыково крестьянка (Аптекарева) Агриппина Федоровна Иван Игнато... Показать все
Рождение ребёнка
1838
Отец ребёнка: Демушкин Никита Алексеевич
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Демушкина Феодосия Никитична
Отец ребёнка: Демушкин Никита Алексеевич
Рождение ребёнка
1845
Отец ребёнка: Демушкин Никита Алексеевич
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Слесарева (Демушкина) Васса Никитична
Отец ребёнка: Демушкин Никита Алексеевич
Смерть
Неизвестно