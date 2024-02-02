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Бежанов Рустам Амарбиевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.03.1974

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1974

Отец: Бежанов Амарби Сольманович

Мать: Бежанова Лиля Биевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бежанов Умар Рустамович

Мать ребёнка: Бежанова Диана Мухамедовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бежанов Сульман Рустамович

Мать ребёнка: Бежанова Диана Мухамедовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бежанов Роберт Рустамович

Мать ребёнка: Бежанова Диана Мухамедовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бежанов Альберт Рустамович

Мать ребёнка: Бежанова Диана Мухамедовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бежанова Диана Мухамедовна

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