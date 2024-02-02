Бежанов Рустам Амарбиевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.03.1974
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1974
Отец: Бежанов Амарби Сольманович
Мать: Бежанова Лиля Биевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Бежанова Диана Мухамедовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бежанов Сульман Рустамович
Мать ребёнка: Бежанова Диана Мухамедовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бежанов Роберт Рустамович
Мать ребёнка: Бежанова Диана Мухамедовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бежанов Альберт Рустамович
Мать ребёнка: Бежанова Диана Мухамедовна
Бракосочетание
Неизвестно