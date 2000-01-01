Тренина галина анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тренина галина анатольевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тренин Александр Владимирович

Отец ребёнка: Тренин владимир Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кобышева Ирина Владимировна

Отец ребёнка: Тренин владимир Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тренин владимир Александрович

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