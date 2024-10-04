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Ширяев Иван Платонов

Место рождения

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

15.04.1876 ст.

Дата смерти

18.03.1877 ст.

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1846 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1876 ст.

Отец: не указан

Мать: Ширяева Пелагея Савельева

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Незаконнорожденный Деревни верхней Сарпалы солдатка Пелагея Савельева,православная
Крещение
18.04.1876 ст.
Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Восприемники: Той же деревни крестьянин Степан Онисимов и крестьянская дочь девица Матрона Иванова
Смерть
18.03.1877 ст.
Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
от младенческой Деревни верхней Сарпалы солдатки Пелагеи Савельевы сын Иван (11 мес.)

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