Ширяев Иван Платонов
Место рождения
Дата рождения15.04.1876 ст.
Дата смерти18.03.1877 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
15.04.1876 ст.
Отец: не указан
Незаконнорожденный Деревни верхней Сарпалы солдатка Пелагея Савельева,православная
Крещение
18.04.1876 ст.
Восприемники: Той же деревни крестьянин Степан Онисимов и крестьянская дочь девица Матрона Иванова
Смерть
18.03.1877 ст.
от младенческой Деревни верхней Сарпалы солдатки Пелагеи Савельевы сын Иван (11 мес.)