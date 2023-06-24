Шаманова Евдокия Вавиловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1784
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1784
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 30.04.1811
Сын: Шаманов Афанасий Андреевич
Отец ребёнка: Шаманов Андрей Денисович
Рождение ребёнка
Около 06.11.1813
Дочь: Шаманова (Шаманова) Матрона Андреевна
Отец ребёнка: Шаманов Андрей Денисович
Рождение ребёнка
Около 1816
Отец ребёнка: Шаманов Андрей Денисович
Рождение ребёнка
02.02.1819
Отец ребёнка: Шаманов Андрей Денисович
Рождение ребёнка
08.02.1819
Отец ребёнка: Шаманов Андрей Денисович
Рождение ребёнка
20.04.1820
Дочь: Шаманова (Шаманова) Александра Андреевна
Отец ребёнка: Шаманов Андрей Денисович
Рождение ребёнка
Около 10.09.1822
Отец ребёнка: Шаманов Андрей Денисович
Смерть
Неизвестно