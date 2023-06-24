Шаманова Евдокия Вавиловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шаманова Евдокия Вавиловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1784

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1784

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шаманов Андрей Денисович

Рождение ребёнка
Около 30.04.1811

Сын: Шаманов Афанасий Андреевич

Отец ребёнка: Шаманов Андрей Денисович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 06.11.1813

Дочь: Шаманова (Шаманова) Матрона Андреевна

Отец ребёнка: Шаманов Андрей Денисович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1816

Сын: Шаманов Илья Андреевич

Отец ребёнка: Шаманов Андрей Денисович

Рождение ребёнка
02.02.1819

Сын: Шаманов Иван Андреевич

Отец ребёнка: Шаманов Андрей Денисович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
08.02.1819

Сын: Шаманов Иван Андреевич

Отец ребёнка: Шаманов Андрей Денисович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
20.04.1820

Дочь: Шаманова (Шаманова) Александра Андреевна

Отец ребёнка: Шаманов Андрей Денисович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 10.09.1822

Сын: Шаманов Никита Андреевич

Отец ребёнка: Шаманов Андрей Денисович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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