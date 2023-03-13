Агрофена Алексеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агрофена Алексеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1761

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1757 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1781

Дочь: Акулина Никитина

Отец ребёнка: Никита Марковъ

Усть-Катав, Усть-Катавский, Челябинская область
Рождение ребёнка
1782

Дочь: Аксинья

Отец ребёнка: Никита Марковъ

Усть-Катав, Усть-Катавский, Челябинская область
Рождение ребёнка
1786

Дочь: Ефросинья Никитина

Отец ребёнка: Никита Марковъ

Усть-Катав, Усть-Катавский, Челябинская область
Рождение ребёнка
1790

Дочь: Акулина Никитина

Отец ребёнка: Никита Марковъ

Усть-Катав, Усть-Катавский, Челябинская область
Рождение ребёнка
1793

Сын: Степанъ Никитинъ

Отец ребёнка: Никита Марковъ

Усть-Катав, Усть-Катавский, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никита Марковъ

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