Агрофена Алексеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1761
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Акулина Никитина
Отец ребёнка: Никита Марковъ
Рождение ребёнка
1782
Дочь: Аксинья
Отец ребёнка: Никита Марковъ
Рождение ребёнка
1786
Дочь: Ефросинья Никитина
Отец ребёнка: Никита Марковъ
Рождение ребёнка
1790
Дочь: Акулина Никитина
Отец ребёнка: Никита Марковъ
Рождение ребёнка
1793
Сын: Степанъ Никитинъ
Отец ребёнка: Никита Марковъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Никита Марковъ