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Червякова Матрёна Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1845

Дата смерти

05.05.1895 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1845

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Червяков Алексей Иванович

Рождение ребёнка
Около 1869

Сын: Червяков Иван Алексеевич

Отец ребёнка: Червяков Алексей Иванович

Луни, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
13.04.1872 ст.

Дочь: Червякова Ирина Алексеевна

Отец ребёнка: Червяков Алексей Иванович

Луни, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
08.11.1874 ст.

Дочь: Червякова Матрёна Алексеевна

Отец ребёнка: Червяков Алексей Иванович

Луни, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
15.02.1878 ст.

Сын: Червяков Павел Алексеевич

Отец ребёнка: Червяков Алексей Иванович

Луни, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
21.09.1880 ст.

Сын: Червяков Пётр Алексеевич

Отец ребёнка: Червяков Алексей Иванович

Луни, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Смерть
05.05.1895 ст.
Луни, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

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