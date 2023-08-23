Червякова Матрёна Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1845
Дата смерти05.05.1895 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1845
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1869
Отец ребёнка: Червяков Алексей Иванович
Рождение ребёнка
13.04.1872 ст.
Дочь: Червякова Ирина Алексеевна
Отец ребёнка: Червяков Алексей Иванович
Рождение ребёнка
08.11.1874 ст.
Дочь: Червякова Матрёна Алексеевна
Отец ребёнка: Червяков Алексей Иванович
Рождение ребёнка
15.02.1878 ст.
Сын: Червяков Павел Алексеевич
Отец ребёнка: Червяков Алексей Иванович
Рождение ребёнка
21.09.1880 ст.
Отец ребёнка: Червяков Алексей Иванович
Смерть
05.05.1895 ст.