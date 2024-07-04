Калачева (Дубова) Ирина Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калачева (Дубова) Ирина Сергеевна

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Место рождения

Волгореченск, город Волгореченск, Костромская область

Дата рождения

30.06.1975

Пол

Женский

Отец

1950 г.р.

Мать

1953 г.р.

Муж

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Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.06.1975

Отец: Дубов Сергей Иванович

Мать: Дубова Татьяна Николаевна

Волгореченск, город Волгореченск, Костромская область
Бракосочетание
15.01.1994

Муж: скрыто настройками приватности

Волгореченск, город Волгореченск, Костромская область
Рождение ребёнка
04.11.1994

Дочь: Калачева Валерия Станиславовна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
24.11.1998

Сын: Калачев Захар Станиславович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

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