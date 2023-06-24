Цымбалов Денис Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.09.1985
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1985
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шумилова Александра
Рождение ребёнка
02.06.2013
Сын: Шумилов Владимир Денисовис
Мать ребёнка: Шумилова Александра
Рождение ребёнка
23.03.2015
Дочь: Шумилова Вероника Денисовна
Мать ребёнка: Шумилова Александра