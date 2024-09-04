Курушина (Медведева) Александра Порфирьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Курушина (Медведева) Александра Порфирьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.08.1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1881

Отец: Медведев Порфирий Квинтилианович

Мать: Медведева Прасковья Даниловна

Бракосочетание
18.05.1901

Муж: Курушин Петр Никитич

Грачёвка, Грачёвский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
11.03.1902

Сын: Курушин Алексей Петрович

Отец ребёнка: Курушин Петр Никитич

Грачёвка, Грачёвский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
20.03.1903

Сын: Курушин Сергей Петрович

Отец ребёнка: Курушин Петр Никитич

Грачёвка, Грачёвский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
24.03.1906

Сын: Курушин Александр Петрович

Отец ребёнка: Курушин Петр Никитич

Грачёвка, Грачёвский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
21.02.1908

Дочь: (Курушина) Анна Петровна

Отец ребёнка: Курушин Петр Никитич

Грачёвка, Грачёвский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
29.02.1912

Сын: Курушин Анатолий Петрович

Отец ребёнка: Курушин Петр Никитич

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно

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