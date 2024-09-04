Курушина (Медведева) Александра Порфирьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.08.1881
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1881
Бракосочетание
18.05.1901
Муж: Курушин Петр Никитич
Рождение ребёнка
11.03.1902
Отец ребёнка: Курушин Петр Никитич
Рождение ребёнка
20.03.1903
Отец ребёнка: Курушин Петр Никитич
Рождение ребёнка
24.03.1906
Сын: Курушин Александр Петрович
Отец ребёнка: Курушин Петр Никитич
Рождение ребёнка
21.02.1908
Дочь: (Курушина) Анна Петровна
Отец ребёнка: Курушин Петр Никитич
Рождение ребёнка
29.02.1912
Сын: Курушин Анатолий Петрович
Отец ребёнка: Курушин Петр Никитич
Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно