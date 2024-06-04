Овечкин Сергей Евлампиев (Алимпиев)
Место рожденияпоч. Барановской, Завятская новопоселенная волость, Уржумский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1811
Дата смертиПосле 1862
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1811
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Овечкина Анна Антонова
Работа или профессия
Неизвестно
государственный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
До 1857
Мать ребёнка: Овечкина Анна Антонова
Бракосочетание
12.01.1858
Порез, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
17.06.1860
Дочь: (Овечкина) Елена Сергеева
Мать ребёнка: Астраханцова (Чиркова) Евдокия Елевферьева
Рождение ребёнка
18.08.1861
Дочь: (Овечкина) Васса Сергеева
Мать ребёнка: Астраханцова (Чиркова) Евдокия Елевферьева
Рождение ребёнка
31.12.1862
Дочь: Крутихина (Овечкина) Анастасия Сергеева
Мать ребёнка: Астраханцова (Чиркова) Евдокия Елевферьева
Смерть
После 1862