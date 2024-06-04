Овечкин Сергей Евлампиев (Алимпиев) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Овечкин Сергей Евлампиев (Алимпиев)

Место рождения

поч. Барановской, Завятская новопоселенная волость, Уржумский уезд, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1811

Дата смерти

После 1862

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1811

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Овечкина Анна Антонова

Работа или профессия
Неизвестно
государственный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Багришевская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
До 1857

Сын: Овечкин Андрей Сергеев

Мать ребёнка: Овечкина Анна Антонова

Багришевская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
12.01.1858

Жена: Астраханцова (Чиркова) Евдокия Елевферьева

Порез, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
17.06.1860

Дочь: (Овечкина) Елена Сергеева

Мать ребёнка: Астраханцова (Чиркова) Евдокия Елевферьева

Багришевская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
18.08.1861

Дочь: (Овечкина) Васса Сергеева

Мать ребёнка: Астраханцова (Чиркова) Евдокия Елевферьева

Багришевская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
31.12.1862

Дочь: Крутихина (Овечкина) Анастасия Сергеева

Мать ребёнка: Астраханцова (Чиркова) Евдокия Елевферьева

Багришевская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1862
Багришевская, Глазовский уезд, Вятская губерния

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