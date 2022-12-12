Влас Васильев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1824
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1824
Отец: Василий Иванов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1851
Сын: Афонасий Власов
Мать ребёнка: Анна Егорова
Рождение ребёнка
Около 1854
Дочь: Аксинья Власова
Мать ребёнка: Анна Егорова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Егорова
Смерть
Неизвестно