Иванов Григорий
Место рождения
Дата рождения14.11.1877
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1877
Отец: Константинов Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Фомин (Логинова) Дария
Рождение ребёнка
17.08.1898
Сын: Григорьев Александр
Мать ребёнка: Фомин (Логинова) Дария
Рождение ребёнка
19.11.1900
Сын: Григорьев Михаил
Мать ребёнка: Фомин (Логинова) Дария
Рождение ребёнка
16.02.1903
Дочь: Григорьева Евдокия
Мать ребёнка: Фомин (Логинова) Дария
Рождение ребёнка
29.06.1905
Дочь: Григорьева Ольга
Мать ребёнка: Фомин (Логинова) Дария
Рождение ребёнка
23.09.1907
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Фомин (Логинова) Дария
Рождение ребёнка
23.06.1912
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Фомин (Логинова) Дария
Рождение ребёнка
03.04.1915
Дочь: Григорьева Ирина
Мать ребёнка: Фомин (Логинова) Дария
Рождение ребёнка
21.07.1917
Дочь: Григорьева Вера
Мать ребёнка: Фомин (Логинова) Дария
Смерть
Неизвестно