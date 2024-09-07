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Иванов Григорий

Место рождения

Полевые Буртасы, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия

Дата рождения

14.11.1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1844 г.р.

Мать

1841 г.р.

Жена

1875 г.р.

Дети

1898 г.р.
1900 г.р.
1903 г.р.
1905 г.р.
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Добавил:

ЮВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1877

Отец: Константинов Иван

Мать: Максимова Аниссия (Агапия)

Полевые Буртасы, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фомин (Логинова) Дария

Рождение ребёнка
17.08.1898

Сын: Григорьев Александр

Мать ребёнка: Фомин (Логинова) Дария

Полевые Буртасы, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
19.11.1900

Сын: Григорьев Михаил

Мать ребёнка: Фомин (Логинова) Дария

Полевые Буртасы, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
16.02.1903

Дочь: Григорьева Евдокия

Мать ребёнка: Фомин (Логинова) Дария

Полевые Буртасы, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
29.06.1905

Дочь: Григорьева Ольга

Мать ребёнка: Фомин (Логинова) Дария

Полевые Буртасы, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
23.09.1907

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Мать ребёнка: Фомин (Логинова) Дария

Полевые Буртасы, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
23.06.1912

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Фомин (Логинова) Дария

Полевые Буртасы, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
03.04.1915

Дочь: Григорьева Ирина

Мать ребёнка: Фомин (Логинова) Дария

Полевые Буртасы, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
21.07.1917

Дочь: Григорьева Вера

Мать ребёнка: Фомин (Логинова) Дария

Смерть
Неизвестно

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