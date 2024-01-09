Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1903

Сын: Копылов Иван Матвеевич

Отец ребёнка: Матвей Васильевич

Рождение ребёнка
02.09.1908

Сын: Федор

Отец ребёнка: Матвей Васильевич

Рождение ребёнка
20.05.1911

Дочь: Елена Матвеевна

Отец ребёнка: Матвей Васильевич

Рождение ребёнка
29.?.1914

Сын: Василий Матвеевич

Отец ребёнка: Матвей Васильевич

Рождение ребёнка
21.11.1916

Дочь: Екатерина Матвеевна

Отец ребёнка: Матвей Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Матвей Васильевич

Смерть
Неизвестно
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