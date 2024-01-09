Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1903
Отец ребёнка: Матвей Васильевич
Рождение ребёнка
02.09.1908
Сын: Федор
Отец ребёнка: Матвей Васильевич
Рождение ребёнка
20.05.1911
Дочь: Елена Матвеевна
Отец ребёнка: Матвей Васильевич
Рождение ребёнка
29.?.1914
Сын: Василий Матвеевич
Отец ребёнка: Матвей Васильевич
Рождение ребёнка
21.11.1916
Дочь: Екатерина Матвеевна
Отец ребёнка: Матвей Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Матвей Васильевич
Смерть
Неизвестно