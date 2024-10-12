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Павел Артемьевич

Место рождения

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1710

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1712 г.р.

Дети

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1710

Отец: не указан

Мать: не указана

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прасковья Павловна

Рождение ребёнка
1753

Сын: Иван Павлович

Мать ребёнка: Прасковья Павловна

Рождение ребёнка
1756

Дочь: Матрона Павловна

Мать ребёнка: Прасковья Павловна

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1764

Сын: Филипп Павлович

Мать ребёнка: Прасковья Павловна

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1766

Дочь: Евдокия Павловна

Мать ребёнка: Прасковья Павловна

Рождение ребёнка
1769

Сын: Егор Павлович

Мать ребёнка: Прасковья Павловна

Рождение ребёнка
1775

Сын: Матвей Павлович

Мать ребёнка: Прасковья Павловна

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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