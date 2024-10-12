Павел Артемьевич
Место рождения
Дата рождения1710
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1710
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Прасковья Павловна
Рождение ребёнка
1753
Сын: Иван Павлович
Мать ребёнка: Прасковья Павловна
Рождение ребёнка
1756
Дочь: Матрона Павловна
Мать ребёнка: Прасковья Павловна
Рождение ребёнка
1764
Сын: Филипп Павлович
Мать ребёнка: Прасковья Павловна
Рождение ребёнка
1766
Дочь: Евдокия Павловна
Мать ребёнка: Прасковья Павловна
Рождение ребёнка
1769
Сын: Егор Павлович
Мать ребёнка: Прасковья Павловна
Рождение ребёнка
1775
Сын: Матвей Павлович
Мать ребёнка: Прасковья Павловна
Смерть
Неизвестно