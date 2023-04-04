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Розенталь Rosenthal (Мерфи Murphy) Жозефина Josephine

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1896

Муж: Розенталь Джордж Даниэль

Супруг(-а): Josephine Rosenthal (Murphy)
Рождение ребёнка
Около 1898

Сын: Розенталь (мл) Джордж

Отец ребёнка: Розенталь Джордж Даниэль

Рождение ребёнка
06.09.1898

Дочь: (Розенталь Rosenthal) Норма Normyan

Отец ребёнка: Розенталь Джордж Даниэль

Рождение ребёнка
Около 1901

Дочь: (Розенталь) Ленора

Отец ребёнка: Розенталь Джордж Даниэль

Рождение ребёнка
Около 1906

Дочь: Коул Cole (Розенталь Rosenthal) Элен Dorothy

Отец ребёнка: Розенталь Джордж Даниэль

Рождение ребёнка
Около 1910

Дочь: (Розенталь Rosenthal) Жозефина P.

Отец ребёнка: Розенталь Джордж Даниэль

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