Розенталь Rosenthal (Мерфи Murphy) Жозефина Josephine
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1896
Супруг(-а): Josephine Rosenthal (Murphy)
Рождение ребёнка
Около 1898
Отец ребёнка: Розенталь Джордж Даниэль
Рождение ребёнка
06.09.1898
Дочь: (Розенталь Rosenthal) Норма Normyan
Отец ребёнка: Розенталь Джордж Даниэль
Рождение ребёнка
Около 1901
Дочь: (Розенталь) Ленора
Отец ребёнка: Розенталь Джордж Даниэль
Рождение ребёнка
Около 1906
Дочь: Коул Cole (Розенталь Rosenthal) Элен Dorothy
Отец ребёнка: Розенталь Джордж Даниэль
Рождение ребёнка
Около 1910
Дочь: (Розенталь Rosenthal) Жозефина P.
Отец ребёнка: Розенталь Джордж Даниэль