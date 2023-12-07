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Москвитинов Фирс Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1661

Дата смерти

1720

Пол

Мужской

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1661

Отец: Москвитинов Иван Яковлевич

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Юксеева, Киренский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
1689

Сын: Москвитинов Лука Фирсович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1701

Сын: Москвитинов Потап Фирсович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1702

Сын: Москвитинов Иван Фирсович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1710

Сын: Москвитинов Осип Фирсович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1720

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