Москвитинов Фирс Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1661
Дата смерти1720
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1661
Отец: Москвитинов Иван Яковлевич
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Юксеева, Киренский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
1689
Сын: Москвитинов Лука Фирсович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1701
Сын: Москвитинов Потап Фирсович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1702
Сын: Москвитинов Иван Фирсович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1710
Сын: Москвитинов Осип Фирсович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1720