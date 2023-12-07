Москвитинов Иван Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Москвитинов Яков
Рождение ребёнка
1661
Сын: Москвитинов Фирс Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Москвитинов Софрон Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Москвитинов Парфен Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Москвитинов Фрол Иванович
Место жительства
Неизвестно
Юксеева, Киренский округ, Иркутская губерния
Смерть
Неизвестно