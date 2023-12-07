Москвитинов Иван Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Москвитинов Иван Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Москвитинов Яков

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1661

Сын: Москвитинов Фирс Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Москвитинов Софрон Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Москвитинов Парфен Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Москвитинов Фрол Иванович

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Юксеева, Киренский округ, Иркутская губерния
Смерть
Неизвестно
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